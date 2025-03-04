Dünyada eşi benzeri yok! Bu plaj kızıl kumlarıyla görenleri büyülüyor

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Dünyada eşi benzeri zor bulunan doğa harikalarından biri olan Kızıl Plaj, ziyaretçilerini büyüleyen sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Parlak kırmızı tonlarıyla adeta başka bir gezegenden fırlamış gibi görünen bu doğa mucizesi, sadece görsel şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda pek çok hayvan ve bitkinin yaşam alanı olarak da büyük bir ekolojik öneme sahip.

Her yıl binlerce turist, bu olağanüstü manzarayı görmek için bölgeye akın ediyor. Ancak Kızıl Plaj’ın cazibesi sadece renginden ibaret değil! Burada eşsiz bitki türleri yetişiyor ve nadir kuş türleri de dahil olmak üzere birçok canlı bu muhteşem ortamda yaşamını sürdürüyor.

Doğanın sanat eseri olarak kabul edilen bu manzaranın ardında, bölgeyi kaplayan özel bir bitki türü yatıyor. Yıl boyunca yeşil kalan bu bitkiler, sonbaharda parlak kırmızıya dönüşerek sahile benzersiz bir görünüm kazandırıyor.

O ÜLKEDE YER ALIYOR

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shuangtaizi Nehri Geçidi’nde yer alan bu plaj rengini, acı sularda yaşayan yıllık bir bitki olan kıyı mantarı Suaeda maritima'dan alıyor. Bu sıra dışı bitki, 130 kilometrekarelik bataklık alanını kırmızı ve mor bir halı şeklinde kaplıyor.

Güzelliğiyle büyüleyen bu eşsiz doğa rezervinde 260'tan fazla kuş türü ve 399 başka hayvan türü de hayat buluyor.

Plajın büyük bir kısmı halka kapalı olsa da küçük bir kısmı turistlere açık, bu sayede bu güzelliği daha önce görmemiş olanlar da en azından bu şekilde "ziyaret" edebiliyor.