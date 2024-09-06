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Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu! Galatasaray’ın yeni yıldızı Osimhen’de listede...

Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu! Galatasaray’ın yeni yıldızı Osimhen’de listede... Transfer değerleriyle dudak uçuklatan futbolcular dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en değerli forvetlerinin sıralandığı listeden Galatasaray’ın yeni gözdesi Osimhen değeriyle dudak uçuklattı...