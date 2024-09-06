Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu! Galatasaray’ın yeni yıldızı Osimhen’de listede...

Editör: Seda Yeşilyurt
Transfer süreci hızla devam ederken dünyanın en değerli forvetleri de sıralandı. Değeri milyon dolarlarla ölçülen isimler dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a transfer olmasıyla dünya gündeminde yer alan yıldız futbolcu Victor Osimhen’in listedeki yeri şaşırttı.
Güncel piyasa değerleriyle ağızları açıkta bırakan isimler dünyanın en pahalı forvetleri listesindeki transfer tutarlarıyla dikkat çekiyor.
İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI 5 FORVETİ
1- Erling Haaland: 180 milyon euro
2- Kylian Mbappe: 180 milyon euro
3- Lautaro Martínez: 110 milyon euro
4- Victor Osimhen: 100 milyon euro
5- Harry Kane: 100 milyon euro