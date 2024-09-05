Dünyanın En İyi Korunan 8 Kişisi Dünyanın en iyi korunan kişileri genellikle devlet liderleri, uluslararası ünlüler, ve diğer yüksek profilli figürlerdir. İşte bunlardan bazıları...

Editör: Yağmur Dinç

Dünya genelindeki en iyi korunan insanlar, genellikle güç ve etki sahibi figürlerdir.

Eğitimli korumalar, zırhlı araçlar ve çatılarda yer alan keskin nişancılar, bu kişilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan yöntemlerdendir.

Bu yüksek güvenlik önlemleri, sadece potansiyel tehditlere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu kişilerin yaşamlarını tehlikelerden uzak tutma çabasının bir yansımasıdır.

Güç sahipleri ve başarılı milyarderler, kendilerini korumak için büyük yatırımlar yapar; çünkü her gün hayatta kalmak, onlar için en büyük önceliktir.

Bu nedenle, güvenlikleri için yüksek maliyetler ödemeye hazırdırlar.

İşte dünyanın en iyi korunan kişileri...

1. ABD Başkanı

ABD Başkanı, Secret Service tarafından korunur. Bu, dünya çapında en kapsamlı güvenlik önlemlerine sahip koruma sistemlerinden biridir. Başkanın güvenliği için özel araçlar, hava destekleri ve sürekli gözetim sağlanır.

2. Kral Charles III

İngiltere'nin Kralı ve diğer kraliyet üyeleri, İngiliz Kraliyet Koruma Servisi (Metropolitan Police's Royalty and Specialist Protection) tarafından korunur. Güvenlikleri, hem açık hem de gizli güvenlik önlemleriyle sağlanır.

3. Vatikán Papa

Papa, İsviçre Muhafızları ve Papa'nın Koruma Servisi tarafından korunur. Güvenlik önlemleri, hem Vatikan içinde hem de uluslararası seyahatlerinde son derece sıkıdır.

4. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin

Putin, Rusya'nın özel güvenlik birimleri tarafından korunur. Kişisel koruma, hava desteği ve sürekli izleme gibi yüksek seviyeli güvenlik önlemleri uygulanır.

5. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping

Xi Jinping, Çin'in özel güvenlik güçleri tarafından korunur. Güvenliği, hem resmi ziyaretlerde hem de ülke içinde sıkı güvenlik önlemleri ile sağlanır.

6. Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Modi, Hindistan'ın çeşitli güvenlik ajansları tarafından korunur. Kişisel koruma, hava desteği ve özel güvenlik detaylarıyla korunur.

7. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un

Kim Jong-un'un güvenliği, Kuzey Kore'nin devlet güvenlik güçleri tarafından sağlanır. Güvenlik, yüksek seviyede gizlilik ve koruma önlemleriyle yönetilir.

8. Jeff Bezos

Dünyanın en zengin adamının her adımını gözetleyen bir güvenlik görevlisi olmadan dışarı çıktığını mı sandınız? Kendisi bir koruma ordusu ile geziyor.