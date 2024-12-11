Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! Türk mutfağı sırasıyla şaşırttı

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Dünya mutfakları üzerinden çeşitli araştırmalar yaparak çevrim içi bir yemek rehberi sitesi olan Taste Atlas 2024-2025 döneminin en iyi mutfaklarını açıkladı.

Birçok ülkenin mutfaklarını ve geleneksel yemekleri üzerinde araştırmalar yapan Taste Atlas, site kullanıcılarına ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylamalarını sağlayan bir anket sonucunda 2024’ün en iyi dünya mutfakları listesi oluşturuldu.

Sitenin veritabanında yer alan toplamda 15 bin 478 yiyeceklere verilen 477 bin 287 geçerli derecelendirmeyle sırlamalar oluşuyor. Verilen oylar sonucunda oluşturulan listede Türkiye ilk onda yer almayı başarırken bakın dünyanın en iyi mutfakları sıralamasında hangi ülkeler kaç puanla yer aldı.

2024’ÜN EN İYİ DÜNYA MUTFAKLARI

1-YUNAN MUTFAĞI: 4,60

2- İTALYA MUTFAĞI: 4,59

3- MEKSİKA MUTFAĞI: 4,52

4- İSPANYA MUTFAĞI: 4,50

5- PORTEKİZ MUTFAĞI: 4,50

6- TÜRKİYE MUTFAĞI: 4,50

7- HİNDİSTAN MUTFAĞI: 4,48

8- FRANSA MUTFAĞI: 4,48

9- JAPONYA MUTFAĞI: 4,47

10- ÇİN MUTFAĞI: 4,45