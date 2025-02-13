Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 11 üniversite listeye damga vurdu

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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından dünya genelindeki yer alan tüm üniversitelerin listelendiği bir çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralandı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok üniversitenin yer aldığı sırlamada Türkiye’de yer alan 11 üniversite ilk 1000’e girmeyi başardı.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesinde “makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "uluslararası işbirliği", "toplam atıf etkisi" ve "toplam yayın etkisi" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi dikkate alındı.

TÜRKİYE’DEN BİRÇOK ÜNİVERİSTE LİSTEYE DAHİL OLDU

Söz konusu olan dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 11 üniversite girmeyi başardı.

Türkiye’de yer alan üniversiteler söz konusu çalışmada, 11 üniversite ile 501-1000 aralığında yer aldı. Bunun yanında Türkiye'den, 1001-1500 bandında 18 üniversite, 1501-2000 bandında 26 üniversite, 2001-2500 bandında 37 üniversite, 2501-3000 bandında ise 34 üniversite listeye adını yazdırdı.

Toplamda Türkiye’den 126 üniversitenin dahil olduğu sıralamada, 573'üncü sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'den en iyi dereceyi yapan üniversitesi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi 712'nci, Ankara Üniversitesi 760'ıncı, İstanbul Üniversitesi 813'üncü, Koç Üniversitesi 862'nci sırada yer aldı.

ODTÜ 881'inci, Gazi Üniversitesi 886'ncı, Ege Üniversitesi 903'üncü, Atatürk Üniversitesi 921'inci, Yakın Doğu Üniversitesi 977'nci ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 985'inci oldu.