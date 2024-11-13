Dünyanın en iyi yapıları açıklandı! Türkiye’nin o yapıları hayran bıraktı…

Haber Merkezi

Singapur'da 6-8 Kasım'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde “Yılın Yapısı” ödülü geçtiğimiz cuma günü sahibiyle buluşurken, Türkiye'den 4 yapı da takdirleri toplamayı başardı.

Bu yıl 17. Kez düzenlenen festivalde Sidney'nin Chippendale banliyösünde yer alan Darlington Devlet Okulu, 220'den fazla tasarımı geride bırakarak 2024'te Dünyada Yılın Binası olarak seçildi.

Jüri bu yılki kararıyla iki sene üst üste bir eğitim binasını seçmiş oldu. Geçen yıl Çin'deki Huizhen Lisesi birinci ilan edilmişti.

Söz konusu festivalde takdir toplayan yapılar arasında Türkiye’den dahil olan yapılar hayran bıraktı. 4 ayrı şehirde yer alan o yapılar dünyanın en iyi yapıları listesine girmeyi başardı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ YAPILARI ARASINDA YER ALAN YERLER

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ

Kültür kategorisindeyse 2023'ten itibaren ziyaretçileri yeni binasında ağırlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi birinciliğe layık görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE CEMEVİ

2024'teki yarışmada henüz tamamlanmayan binalara verilen Geleceğin Projesi ödülü, Emre Arolat imzalı Küçükçekmece Cemevi'nin oldu.

KALYON KARAPINAR GES SANTRALİ

Konya'daki Kalyon Karapınar GES Santrali de Üretim, Enerji ve Lojistik ödülünün kazananı oldu.

SEDDÜLBASİR KALESİ

Arzu Özsavaşcı Mimarlık Tasarım Danışmanlık tarafından restore edilerek geçen yıl ziyarete açılan Çanakkale kıyılarındaki Seddülbahir Kalesi, kültür alanında ödül almasa da yüksek övgüye layık görüldü.