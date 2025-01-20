Dünyanın en küçük kedisi ortaya çıktı! Resmen bir cep boyunda

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Çinli bilim insanları tarafından dünyanın en küçük kedisi keşfedildi. İlk insanların yaşadığı döneme ait olduğu tespit edilen kedi fosili görenleri şaşkına çevirdi.

Euronews’te yer alan habere göre, ilk insanların yaşadığı bir mağarada fosilleşmiş çene kemiği bulan araştırmacılar, bu kemiğin avuç içi büyüklüğünde bir kediye ait olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar şaşkına çevirirken tespit edilen çene kemiğinin ait olduğu kedinin bir cep boyutunda olduğu keşfedildi.

EVCİL KEDİLERİN EN KÜÇÜĞÜ

Bilimsel bir dergi olan Annales Zoologici Fennici’de yayımlanan çalışmada, cep boyutundaki bu kedinin, bugüne kadar keşfedilen en küçük kedi türü olabileceği ifade edildi.

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacı Qigao Jiangzuo, “Bu kedi açıkça bir ev kedisinden daha küçük. Ağırlığı yaklaşık bir kilo civarında” dedi.

Keşfedilen bu yeni türün ise, Güney Asya’da halen varlığını sürdüren yabani leopar kedilerinin (Prionailurus) bir alt türü olduğu belirtildi. Bu kedi türleri, genellikle 70 santimetre uzunluğa ve iki kilo ağırlığa ulaşarak ev kedileriyle benzer büyüklükte oluyor.

Ancak keşfedilen çene kemiğine göre Prionailurus kurteni, bunlardan çok daha küçük boyutlardaydı. Araştırmaya göre, yeni türün boyu yaklaşık 34 ila 50 santimetre arasında değişiyor.

Günümüzde yaşayan en küçük yabani kedilerden kara ayaklı kedi (Felis nigripes) 35-52 santimetre, paslı benekli kedi (Prionailurus rubiginosus) ise 35-48 santimetre uzunluğunda. Fosil bulgularına dayanarak Prionailurus kurteni’nin, bu iki türle hemen hemen aynı boyutta ya da daha küçük olduğu ifade ediliyor.