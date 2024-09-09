Dünyanın en pahalı ağacı olarak biliniyor, kilosu 100 bin dolara satılıyor! İşte, dünyanın en pahalı ağacı... Güneydoğu Asya’da yetişen o ağaç dünyanın en pahalı ağacı olarak biliniyor. İçeriğinde bulunan ve oldukça nadir elde edilen reçine türlerinden agarwoodu bulunduran bu ağaç kilosu 100 bin dolardan satışa çıkıyor.

Haber Merkezi

Ağalara zarar vermek çoğu kişi için oldukça yanlış bir eylem olarak gözüküyor olsa da iş o ağaç türüne geldiğinde bilerek verilen zarar büyük kazanç kapılarını aralayabiliyor.

Güneydoğu Asya bölgesinde yetişen bir ağaç türü bilerek hastalandırılıyor ve sonrasında çıkan agarwood reçinesi altının değerini geride bırakan değeriyle şaşırtıyor.

Dünya çapında oldukça nadir bulunan agarwood reçinesi Aquilara yani Öd Ağacı olarak bilinen o türün zarar görmesi sonucunda ortaya çıkıyor.

ZARAR VERİLMEDEN ÖNCE DEĞERSİZ

Güneydoğu Asya’nın yağmur ormanlarına özgü bir ağaç türü olan öd ağacı zarar görmeden önce kokusuz, soluk ve oldukça değersiz durumdayken bilerek verilen zarar sonucunda agarwood reçinesini vermeye başlıyor.

Öd ağacına doğada hayvanların ya da insanların bilerek verdiği zararlar sonucunda ağaçta phialophora parasitica adlı özel bir küf enfeksiyonu oluşmasına neden olur. Oluşan bu küf oldukça nadir olan ve kilosu 100 bin dolardan alıcı bulan agarwood reçinesinin elde edilmesini sağlar.

Odun parçaları ayrıca saf hâliyle damıtılarak esansiyel yağ haline getirilir ve en saf şekliyle, yaşlandırılmış odun parçası yağı, litre başına 80.000 dolara kadar çıkabilir.

Ayrıca ağaçlardan özenle ayrılarak agarwood reçinesini barındıran parçalar özellikle Orta Doğu'da misafirperverliğin sembolü olarak tütsü şeklinde kullanılırken, parfüm olarak da işlenir. Yakıldığında yayılan duman, eşsiz bir koku sunarak odada 3 ila 5 saat boyunca kalabilir.