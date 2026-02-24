Dünyanın en pahalısı: Kaliforniyum nedir, ne işe yarar

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olarak gösterilen kaliforniyum son günlerde yeniden merak konusu oldu.

Gram fiyatının milyonlarca doları bulduğu ifade ediliyor.

Kaliforniyum maddesi, ne yazık ki doğada kendiliğinden bulunmuyor.

Sadece özel nükleer reaktörlerde ve laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bu da onu son derece nadir bir element haline getiriyor.

Aynı zamanda güçlü şekilde radyoaktif bir madde. Bu nedenle nükleer teknoloji, maden arama çalışmaları ve bazı özel bilimsel alanlarda kullanılıyor.

Peki; kaliforniyum nedir ve ne işe yarar? İşte, kaliforniyum hakkında bilgiler...

KALİFORNİYUM NEDİR

Kaliforniyum, atom numarası 98 olan yapay ve radyoaktif bir elementtir.

Periyodik tabloda aktinitler grubunda yer alır. Doğada doğal halde bulunmaz.

Sadece nükleer reaktörlerde özel işlemlerle üretilir. 1950 yılında ABD’de keşfedilmiştir.

En bilinen izotopu Californium-252’dir ve güçlü nötron yayma özelliğine sahiptir.

NE İŞE YARAR

Kaliforniyum en çok nötron kaynağı olarak kullanılır:

Nükleer reaktörlerin başlatılmasında

Petrol ve maden arama çalışmalarında

Altın ve gümüş yataklarının tespitinde

Bazı kanser tedavilerinde (radyasyon uygulamaları)

Endüstriyel ölçüm ve analiz cihazlarında.

NEDEN DEĞERLİ

Kaliforniyumun değerli olmasının birkaç nedeni vardır.

Öncelikle üretimi çok zordur. Özel nükleer tesisler gerekir. Üretim süreci uzun ve maliyetlidir.

Dünyada çok az miktarda bulunur. Bu da arzı son derece sınırlı yapar.

Ayrıca stratejik öneme sahiptir. Nükleer teknoloji ve savunma sanayii ile bağlantılıdır. Bu nedenlerle gram fiyatı milyonlarca dolar seviyelerine çıkabilir.