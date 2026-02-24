İsrail mi, Filistin mi: Hurmanın menşeini ayırt etme yöntemi

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’da üretilen bazı İsrail hurmalarının Filistin menşeli gibi pazarlanmasına karşı tüketicilere uyarıda bulundu.

Özellikle Ölü Deniz bölgesinde yetiştirilen hurmaların şekil ve boyut açısından birbirine benzemesi nedeniyle ürünlerin görsel olarak ayırt edilemediğine dikkat çekildi.

Bu nedenle hurma satın alırken ambalaj üzerindeki barkodların, üretici firma bilgilerinin ve resmi sertifikaların dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin Hurma Konseyi Başkanı İbrahim Duayk, pazarda satılan hurmanın menşeini doğrulamak için Filistin Tarım Bakanlığı ve Ticaret Odası tarafından verilen sertifikalara dayalı barkodların incelenmesi gerektiğini söyledi.

AYIRT ETMENİN YÖNTEMİ

Filistinlilere ait hurma bahçelerinin temiz su kuyularından sulandığına işaret eden Duayk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa dışı yerleşimciler ise hurma bahçelerini arıtılan atık sularla suluyor, bu da ürünlerin kalite ve aromasını olumsuz etkiliyor. Filistin menşeli hurma türler ile yerleşim alanlarındaki hurmaların boy, renk ve tatları değişebiliyor. Filistin menşeli hurmanın rengi, doğal bal rengine yakındır ve taneleri de orta boydadır. Yerleşim alanlarının hurmaları ise iri taneli ve renkli oluyor. Tabii atık su ile sulama nedeniyle şeker içeriğinde ve besin bileşiminde değişiklikler de söz konusu. Filistinli üreticiler, üzerinde hem 'Filistin ürünü' ibaresi hem de Filistin bayrağı taşıyan 625 numaralı Ürdün barkodunu kullanarak ihraç ediyor. İsrail ürünleri ise 729 ile başlayan ve bazen de 871 ile devam eden bir barkod kullanılarak pazarlanıyor."

İŞTE EN BÜYÜK FARK

Her iki bölgede de en yaygın tür Medjoul (Medjool) hurmasıdır. Bu nedenle tür üzerinden ayırt etmek zordur. Boyut, renk ve yumuşaklık benzer olabilir.

Sosyal medyada bir Filistinli tacir, Filistin hurmalarının temiz su kaynaklarıyla sulandığını ve bu nedenle tazeliğini uzun süre koruduğunu ifade etti.

Hurmaları ikiye bölerek çekirdeklerini de gösteren Filistinli tacir, İsrail hurmalarının çekirdeklerinde benekler bulunduğunu uygulamalı gösterdi.

Filistin hurmasında hiçbir leke olmazken, İslam alemine uyarılarını yineledi.