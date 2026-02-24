Şampiyonlar Ligi'nde 24 Şubat Salı mesaisi: İşte günün maçları ve yayın kanalları

Futbolseverlerin merakla beklediği maç programı netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş heyecanı bu akşam oynanacak dört karşılaşmayla başlıyor.

Kritik mücadelelerin ardından son 16 turuna yükselecek ilk dört takım belli olacak.

Rövanş turunun kalan maçları ise yarın oynanacak ve son dört biletin sahipleri de netlik kazanacak.

İşte günün maç takvimi ve yayın kanalları:

24 ŞUBAT SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

20:45 – Atletico Madrid – Club Brugge (TRT Tabii Spor)

23:00 – Bayer Leverkusen – Olympiakos (TRT Tabii Spor 1)

23:00 – Newcastle United – Karabağ (TRT Tabii Spor 2)

23:00 – Inter – Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor)