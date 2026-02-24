WhatsApp’a milyonların beklediği özellik geliyor: Otomatik gönderecek

WhatsApp, mesajlaşma deneyimini bir adım ileri taşıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Test aşamasındaki sistem sayesinde kullanıcılar, göndermek istedikleri mesajları belirli bir tarih ve saate planlayabilecek.

Böylece mesajlar, seçilen zamanda otomatik olarak karşı tarafa iletilecek.

Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanılması beklenen bu yenilik, özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve hatırlatma amaçlı mesaj gönderenler için büyük kolaylık sağlayacak.

iOS BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Shiftdelete.net'te yer alan habere göre, yeni özellik, uygulamanın test sürümlerini inceleyen WABetaInfo tarafından, WhatsApp’ın iOS için yayınlanan 26.7.10.72 kodlu beta sürümünde tespit edildi. “Planlanmış Mesajlar” adıyla sunulması beklenen sistemin, özellikle düzenli iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

“PLANLANMIŞ MESAJLAR” BÖLÜMÜ OLUŞTURULACAK

Planlanan iletiler, sohbet bilgi ekranında yer alacak özel bir “Planlanmış Mesajlar” sekmesinde listelenecek. Kullanıcılar buradan bekleyen mesajları görüntüleyebilecek, isterlerse gönderim saatinden önce iptal edebilecek. Sızdırılan ekran görüntülerine göre sistemin grup sohbetlerinde de çalıştığı görülüyor. Özelliğin bireysel sohbetlerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

HENÜZ TESTE AÇILMADI

Mesaj planlama sistemi şu an aktif geliştirme aşamasında bulunuyor. Özellik, beta kullanıcılarının erişimine dahi açılmış değil. Bu nedenle nihai sürümde değişiklikler yapılabileceği ve özelliğin herkese açık versiyonda yayınlanmasının kesin olmadığı belirtiliyor.