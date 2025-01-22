Dünyanın en sadakatsiz ülkeleri listelendi! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Haber Merkezi

İngiltere merkezli olan World Population Review ve The Tech Report tarafından yapılan çalışmalar sonucunda dünyanın en sadakatsiz ülkeleri belli oldu.

Dijital platformlar üzerinden yapılan araştırmayla birlikte, partnerlerini veya eşlerini en çok aldatan ülkeler sıralandı.

Ortaya çıkan sonuçlara göre ABD, sadakatsizliğin en yaygın olduğu ülke olarak ilk sırada yer alırken Türkiye’nin listedeki yeri merak edildi.

DÜNYANIN EN SADAKATSİZ ÜLKELERİ

1-ABD: YÜZDE 71

2- ALMANYA: YÜZDE 68

3- BİRLEŞİK KRALLIK: YÜZDE 66

4- TAYLAND: YÜZDE 61

5- BREZİLYA VE FRANSA: YÜZDE 57

6- RUSYA: YÜZDE 53

7- JAPONYA: YÜZDE 49

8- ROMANYA: YÜZDE 46

9- AVUSTRALYA: YÜZDE 44

10- TÜRKİYE: YÜZDE 27