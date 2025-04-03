Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu! Tehlike buraların göbek adı

Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici manzaralar, köklü kültürler ve eşsiz gelenekler varken, bazı şehirler ne yazık ki yüksek suç oranları ve güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor.

Her yıl yapılan araştırmalar, küresel düzeyde hırsızlık, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve organize suçlar gibi tehditlerin en yoğun yaşandığı bölgeleri belirliyor.

Daily Mail, Statista ve Yahoo Finance tarafından derlenen son rapor, dünyanın en tehlikeli şehirlerini gözler önüne serdi.

Listede yer alan şehirler, farklı nedenlerle güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Kimi şehirler çete savaşları ve uyuşturucu kartellerinin etkisi altında, kimi şehirlerde ise yoksulluk ve sosyal eşitsizlik nedeniyle suç oranları hızla artıyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 10 ŞEHRİ…

10- Acapulco (Meksika)

Sallanan palmiyeleri ve berrak sularıyla bilinen Acapulco, 100.000 kişi başına 65,55 cinayet oranıyla dünyanın en tehlikeli şehirleri listesinde 10. sırada yer alıyor.

9- Ciudad Juárez (Meksika)

Sınır kenti Ciudad Juárez, 100.000 kişi başına 67.69 cinayet oranıyla dünyanın en tehlikeli kentlerinden biri olarak listeleniyor.

8- New Orleans (ABD)

İnanılmaz tarihi ve güzel müziğiyle bilinen bu şehirde, 100.000 kişi başına 70.56 cinayet oranı var.

7- Uruapan (Meksika)

Uruapan'da Meksika mirasının ve nefes kesici güzellikteki doğanın bir karışımını bulacaksınız. Ancak 100.000 kişi başına 78.26 cinayetin düştüğü bu güzel şehir, insan eliyle yaratılan şiddetle de boğuşuyor.

6- Celaya (Meksika)

100.000 kişi başına 99,64 cinayetin görüldüğü Celaya, benzersiz bir tablo sunuyor. Canlı kültürü ve yerel halkın sıcak gülümsemelerinin ortasında rahatsız edici bir gerçek yatıyor: suç oranları çok yüksek.

5- Tijuana (Meksika)

Tijuana, kaosun kültürle buluştuğu Meksika sınır şehridir. Hiç uyumayan bir şehir olarak biliniyor ama bunun en kötü sebepleri var. 100.000 kişi başına 105.12 cinayetin düştüğü bu ülkede rahatlamak zor.

4- Zacatecas (Meksika)

100.000 kişi başına 134,62 cinayetin işlendiği Zacatecas, tarihi cazibesinin altında çok karanlık bir yanı saklıyor: suç.

3- Ciudad Obregon (Meksika)

100.000 kişi başına 138 cinayet vakasıyla Ciudad Obregón şiddete yabancı değil. Meksika'nın bu şehri, sakinlerini diken üstünde tutan çatışma ve suç hikayeleriyle dolu.

2- Zamora (Meksika)

100.000 kişi başına 177,73 cinayetin işlendiği Zamora, tehlikeli bir yer. İsmi kulağa egzotik gelse de gerçek hiç de öyle değil. Dikkatli olmanın şart olduğu bir şehir.

1- Colima (Meksika)

Yüksek cinayet oranı (100.000 kişi başına 181.94) Colima'yı listede birinci sıraya taşıdı. Suç dünyası onu tam bir kabusa dönüştürüyor.