Duşakabini onunla temizleyin, gören ayna sanacak... Sıklıkla su izi ve leke tutan duşakabinler, doğru bir şekilde temizlenmediğinde mikrop yuvasına dönüşebilir. İşte duşabini ayna gibi parlatacak olan o yöntem...

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Duşakabin, banyoda en sık kullanılan ve en çok kirlenen yerdir.

Duşakabinler, genellikle cam ve metal malzemelerle üretilir ve zamanla su, sabun ve kireç birikintilerine maruz kalır. Bu birikintiler, duşakabinin görünümünü ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, kireç, küf ve bakteri birikimi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, düzenli duşakabin temizliği ve bakımı, banyonun temiz ve hijyenik kalmasını sağlamak için önemlidir.

"Duşakabin temizliği nasıl yapılır" sorusuna ayna gibi parlattıran yöntem haberimizde...

Limon tuzu ile temizleyin

4 tatlı kaşığı limon tuzu ile 1 su bardağı suyu karıştırın.

Hazırladığınız karışımı limon tuzu eriyene kadar sprey şişesinde güzelce çalkalayın.

Limon tuzlu suyunuzu cam silme deterjanları gibi kullanabilirsiniz.

Son olarak duşakabini duru suyla durulayın ve kuru bezle leke kalmayacak şekilde silin.