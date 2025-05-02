Duyan BİM’e akın edecek: 4x4 Arazi Aracı 7.950 TL, Spor Araba 12.950 TL…

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BİM, 9 Mayıs tarihinden itibaren düzenleyeceği aktüel kampanyası ile alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Ev ihtiyaçlarından teknolojiye, gıda ürünlerinden eğlenceli oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, müşterileri bekliyor.

Mini buzdolabı, şarjlı diş fırçası, saç kurutma makinesi, kablosuz mop, saç düzleştirici, gibi teknoloji ve pratik ürünler hem uygun fiyatlarla hem de kaliteli seçeneklerle raflarda olacak.

Ayrıca, düdüklü tencere, tava çeşitleri, saklama kapları, borcamlar gibi mutfak ihtiyaçları da yer alacak.

Uzaktan kumandalı spor araba ve 4x4 arazi aracı gibi heyecan dolu oyuncaklar, çocukların büyük ilgisini çekecek.

İşte BİM 9 Mayıs indirim kataloğu: