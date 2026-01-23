Duyan bulaşık süngerini çöpe atıyor: Hem ekonomik hem hijyenik...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bulaşık yıkarken elimizden düşmeyen süngerler, aslında düşündüğümüz kadar masum olmayabilir.

Birkaç gün içinde kokmaya başlayan, ne kadar yıkasanız da tam temizlenmeyen süngerler hem hijyen hem de ekonomi açısından soru işareti yaratıyor.

Tam da bu noktada, annelerimizin ve anneannelerimizin mutfaklardan eksik etmediği kabak lifi yeniden gündeme geldi.

Deneyenler ise “keşke daha önce bilseydim” diyor.

YERİNE BUNU KOYUN

Kabak lifi tamamen doğal bir ürün. Islatıldığında yumuşuyor, kuruduğunda ise bakteri tutmadan hızla kuruyor. Bu özelliği sayesinde bulaşık süngerlerine göre çok daha hijyenik kabul ediliyor.

Üstelik aylarca kullanılabildiği için sürekli sünger değiştirme derdi de ortadan kalkıyor.

Tencereleri, tabakları ve bardakları çizmeden temizleyen kabak lifi, deterjanı da güzel köpürtüyor.

Kullandıktan sonra durulayıp asmanız yeterli.

Koku yapmıyor, dağılmıyor, çöpe gitme süresi de oldukça uzun.