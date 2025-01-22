Duyan hemen yapıyor! Lavaboya bir avuç tuz dökmek bakın ne işe yarıyor

Haber Merkezi

Mutfakların şüphesiz en sık kullanılan noktası olan lavabolar, sürekli kullanım nedeniyle zamanla tıkanabilir ve kötü kokulara neden olabilir.

Bu sorunları önlemek için ise pahalı kimyasal ürünlere başvurmak yerine, evde bulunan basit bir malzemeyle bu sorunu çözmek mümkünmüş.

Sizde mutfak lavabosunda yaşanan tıkanıklık veya kötü koku gibi sorunları önlemek adına gece yatmadan önce bir avuç tuz dökün o sorunlar nasıl ortadan kalkıyor görün.

BİR AVUÇ DÖKMEK YETİYOR

Mutfağın en çok kullanılan noktası lavabo temizliği meğer pahalı temizleyicilere ihtiyaç duymadan tuz yardımıyla tarihe karışıyormuş.

Tuz güçlü bir temizleyici özelliğe sahip olan gizli temizlik tüyoları arasında yer alır. Özellikle gece yarısı lavaboya tuz döküp sabaha kadar bekletmek tuzun etkisini 2 katına çıkartarak pahalı kimyasallardan daha etkili bir temizlik sunuyormuş.

Tuzun aşındırıcı yapısı, lavaboda biriken yağ, saç ve yemek artıkları gibi maddeleri parçalayarak boruların tıkanmasını önler.

Kimyasal temizleyicilerin aksine, hem doğal hem de ekonomik bir çözüm olan tuz, kötü kokuların kaynağı olan bakterileri öldürerek, lavabonuzdan gelen kötü kokuları ortadan kaldırır.