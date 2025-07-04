Duyan inanamıyor: Bu ülkelerde erkeklere başlık parası ödüyorlar

Evlilik, dünyanın dört bir yanında farklı ritüellerle kutlanan evrensel bir kurum.

Bu ritüellerin en bilinenlerinden biri ise "başlık parası" uygulaması.

Özellikle Batı Asya, Afrika ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde erkek tarafı, evlenmek için gelinin ailesine belli bir miktar ödeme yapar.

Ancak dünya üzerindeki evlilik geleneklerine biraz daha yakından bakıldığında, bu alışılmış kuralın tam tersinin uygulandığı toplumlar da var. Bazı kültürlerde, erkek değil kadın tarafı başlık parası ödüyor.

İşte erkeklere başlık parası ödenen ülkeler:

Güney Pasifik Adaları: Damat Hizmeti ve Toprak Hediyesi

Melanezya ve Polinezya gibi Güney Pasifik adalarında, bazı topluluklar erkeğin gelinin köyüne taşınarak ailesine hizmet etmesini bekliyor. Hatta bazı durumlarda, gelinin ailesi erkeğe toprak bile veriyor.

Antik Roma: Kadının Ailesinden Gelen “Dos” Ödemesi

Roma İmparatorluğu’nda “dos” veya “dowry” olarak adlandırılan sistemde, kadının ailesi evliliğe katkı olarak damada ya da yeni kurulan aileye mal veya para sunuyordu. Bu gelenek, kadının evlilikte bir güvenceye sahip olmasını amaçlıyordu ve günümüzdeki çeyiz uygulamalarının kökeni sayılabilir.

Hindistan’da Eğitimli Damatlar İçin Ödeme

Geleneksel çeyiz sisteminin hâkim olduğu Hindistan’da, bazı topluluklarda bu düzenin farklı bir versiyonu yaşanıyor. Eğer damat eğitimli, prestijli veya yüksek gelirli bir mesleğe sahipse, gelinin ailesi “eğitim desteği” adı altında ödeme yapabiliyor. Bu, damadın statüsünü takdir etmenin bir yolu olarak görülüyor.

Afrika’da Nadiren Görülen Kadından Erkeğe Hediye Sistemi

Bazı Afrika kabilelerinde erkek nüfusunun az olması veya damadın savaşçı, şifacı gibi özel niteliklere sahip olması durumunda kadın tarafı devreye giriyor. Erkeğe ya da ailesine hayvan veya mal gibi değerli varlıklar veriliyor. Bu da erkeklerin bazı topluluklarda “az bulunan bir kaynak” olarak görüldüğünün göstergesi.