Duyan o markete koşuyor! 40'lı tuvalet kağıdı öyle bir fiyata düştü ki... Migros sanal markete ve 70'inci yıl dönümüne özel muhteşem indirimler sizleri bekliyor. Özellikle tuvalet kağıdı ve bebek bezi stoklayanlar için yüzde 55'e varan indirimler mevcut.

ensonhaber.com Marketlerde indirimler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen zincir marketler, çeşitli vesilelerle ürün fiyatlarını düşürüyor. Cumhuriyet kampanyası, yıl dönümüne özel kampanyalar, haftanın indirimleri gibi binlerce üründe uygun fiyatlar raflara yansıyor. Vatandaşlar, fiyatlar ucuzlamışken stok yapmak için marketlere koşuyor. Özellikle temel gıda ve temizlik ürünleri rağbet görüyor. Hijyen ve kağıt ürünleri her geçen gün fiyat artışına giderken, o marketten güzel haber geldi. Market market gezmeyin bu markete uğrayarak tuvalet kağıdını indirimli alın. Migros indirim fırsatları Türkiye'nin market zincirlerinden biri olan Migros'ta bu defa tuvalet kağıdı indirimi dikkat çekiyor. Peş peşe indirim kampanyaları ile vatandaşa ekonomik alışveriş imkanı tanıyan Migros markette 40'lı tuvalet kağıdına %30 oranında indirim yapıldı. Migros markette bu indirim sonrası tuvalet kağıdı fiyatları 179,90 TL'ye geriledi.