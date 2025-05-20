Duyan stokluyor! BİM’de 48’li tuvalet kağıdı 289.00 TL, kağıt havlu 39.00 TL...

Haber Merkezi

BİM, 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu kamuoyuyla paylaştı.

Bayrama yaklaşırken ev ihtiyaçlarını hesaplı şekilde karşılamak isteyenler için bu katalogda dikkat çeken birçok ürün yer alıyor. Temizlik malzemelerinden çocuk bakımına, atıştırmalıklardan giyim ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Toz deterjan, çamaşır suyu, yüzey temizlik havlusu ve bulaşık makinesi kapsülleri gibi ürünlerde büyük indirimler dikkat çekiyor.

Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve çöp torbası gibi kağıt ürünleri de katalogda yerini aldı.

Siyah çay ve ayva lokumu gibi ürünlerle hem günlük çay keyfi hem de bayram öncesi atıştırmalık ihtiyaçları karşılanıyor.

Katalogda yer alan tüm bu ürünler, 27 Mayıs 2025 Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında raflardaki yerini alacak.

İşte BİM 27 Mayıs indirim kataloğu: