Duyan telefon kılıfına defne yaprağı koyuyor: İşte sebebi...

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Son zamanlarda TikTok’ta, Instagram Reels’ta ve hatta Twitter’da sık sık karşımıza çıkan bir akım var: telefon kılıfının içine defne yaprağı yerleştirmek.

İlk başta kulağa biraz garip geliyor; "Bir yaprakla ne değişebilir ki?" diye düşünebilirsiniz.

Ama bu ritüelin arkasında yatan inançlar ve psikolojik etkiler, düşündüğünüzden çok daha ilginç.

Kimi kullanıcılar bu uygulamayı “şans çekme”, kimileri “negatif enerjilerden korunma” amacıyla yaparken, kimileri de merak nedeniyle deniyor.

Ancak işin derinine inildiğinde, bu basit görünen hareketin aslında yüzyıllardır süregelen bir inanç sisteminden izler taşıdığı görülüyor.

"ŞANS MUSKASI"

Antik Yunan’dan Roma’ya kadar uzanan birçok kültürde defne yaprağı, zafer, başarı ve ilahi koruma ile ilişkilendirilmiş.

Bugünse, dijital çağın sembolü haline gelen akıllı telefonlarımızda yerini alıyor ve adeta modern zamanların “şans muskası” haline geliyor.