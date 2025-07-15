Ayak sağlığı, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli unsurların başında gelir.

Bu nedenle ayak yapısındaki farklılıklar, özellikle yürüyüş ve duruş üzerinde belirleyici olabilir.

En çok karşılaşılan durumlardan biri ise düz tabanlık (pes planus) ve normal taban yapısıdır.

Peki düz taban ile normal taban arasındaki fark nedir? İşte detaylar...

Normal taban yapısına sahip bireylerin ayaklarının iç kısmında belirgin bir kavis bulunur. Bu kavis, vücut ağırlığının dengeli dağılmasına ve ayakların yere temas ettiği her adımda esneklik sağlamasına yardımcı olur.

Düz taban kişilerde ise bu kavis ya çok azdır ya da tamamen yoktur. Sonuç olarak, ayağın tamamı yere temas eder ve bu da yürüyüş biçiminden ayak ağrılarına kadar çeşitli sorunlara yol açabilir.

Düz tabanlık doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Çocukluk döneminde fark edilip gerekli önlemler alınmadığında ilerleyen yaşlarda ortopedik sorunlara neden olabilir.

Ayakta uzun süre kalamama, çabuk yorulma, diz ve bel ağrıları gibi şikayetler düz taban kişilerde daha sık görülür.

Bu nedenle doğru taban analizi ve uygun ayakkabı seçimi, hem düz taban hem de normal taban yapısına sahip bireyler için büyük önem taşır.