e-Nabız hekim erişimi açma-kapatma 2025: Bu işlemi yapın, hayatınızı kurtarın...

Yağmur Uçar

E-Nabız, kişilerin sağlık bilgilerinin dijital ortamda kaydının tutulduğu bir sağlık uygulamasıdır. Kişiler e-Nabız hesabı oluşturarak hastane vb. sağlık kuruluşlarındaki geçmiş kayıtlarını, tahlil sonuçlarını, ilaç durumlarını vb. kontrol edebilir, takip edebilir. Eğer isterlerse e-Nabız bilgilerini muayene oldukları doktorların da görebilmesine izin verebilirler. Uygulamada, e-Nabız bilgilerini doktor erişimine açıp açmama hakkı tamamen kişinin kendisine aittir.

Ancak birçok doktor, "acil durumlarda kod gitmesi" sebebi ile bu seçeneğin aktif tutulmasını tavsiye ediyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşların e-Nabız sisteminde doktor erişimini kısıtlamasının sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olduğunu belirterek, “Bu veri tabanının düzgün ve hızlı kullanılabilmesi, hastanın da bu sistemden maksimum yararlanabilmesi için hekime erişim kısıtlamasının kaldırılmasını ve ‘beni muayene eden hekim verilerime ulaşabilsin’ seçeneğinin aktif edilmesini tavsiye ediyorum” dedi.

TELEFONA KOD GİTMESİ OYALIYOR

Özellikle acil durumlarda erişim engelinin büyük risk yarattığını belirten Prof. Dr. Özlü, “e-Nabız’a erişime izin verilmesi gerekiyor. Maalesef, pek çok hastanın, hekim erişimine kısıtlama getirdiğini görüyoruz. Buna erişebilmek için hastanın telefonuna bir kod gönderiyoruz. Hasta o kodu onaylıyor, biz kodu girerek erişim sağlayabiliyoruz. Hastanın telefonu yanındaysa ve numara sisteme kayıtlıysa sorun oluşmuyor. Fakat bir zaman kaybı oluyor. Hastanın e-Nabız’ına kayıtlı olan telefon kendi adına olmayabiliyor. Bazen eski numarası ya da eşinin, çocuğunun numarası oluyor. Böylelikle hastanın geçmişini göremiyoruz. e-Nabız kısıtlaması tanıda, tedavide eksikliklere, hatalara ve gecikmelere neden oluyor. Hele ki acil durumlar söz konusu olduğunda; bayıldınız, düştünüz ve acile getirildiniz diyelim. O esnada size ne telefonunuzu ne de bu kodu soramazlar. Size müdahale edecek olan hekim sizin bilgilerinize erişemiyor. Bu hastanın sağlığını da riske atan bir durum” ifadelerini kullandı.

Peki; e-Nabız doktor erişimi kısıtlaması nasıl kaldırılır? İşte hekim erişimi açma yöntemi...

E-NABIZ HEKİM ERİŞİMİ AÇMA 2025

e-Nabız hesabımıza T.C Kimlik No ve şifremizle giriş yapın.

Çıkan ekranda hemen sol üst köşedeki ikona tıklayın.

Açılan sayfada, “Güvenlik” bağlantısına tıklayın.

Güvenlik ekranını açtığımızda, karşımıza "Paylaşım Seçenekleri" çıkacaktır. Bu sayfada, eğer kimsenin e-Nabız bilgilerinizi görmesini istemiyor iseniz, “Verilerimi kimse görmesin” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Ancak, e-Nabız bilgilerinizin muayene olduğunuz doktor tarafından görüntülenmesini tercih ediyor iseniz, “Muayene Olduğum Hekim” konumunu "Açık" hale getiriniz.

Yine bu ekranda dilerseniz bütün konumları "Açık" hale getirebilirsiniz, tercih tamamen size ait.