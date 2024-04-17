Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final etabının 4. maçı için geri sayım başladı.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final etabının 4. maçında Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
İki ekip arasında oynanan serinin 3. maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, final serisinde 2-1 öne geçti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakaladı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride dördüncü karşılaşma merakla bekleniyor.
Peki, Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı 18 Nisan 2024 Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Saat 18.00'da başlayacak zorlu maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.