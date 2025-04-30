Efsane yarışma Yetenek Sizsiniz dönüyor! Jüri koltuklarının sahipleri belli oldu: İşte, yeni jüri kadrosu…

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Uzun yıllar boyunca Acun Ilıcalı’nın seyirci ile buluşturduğu efsane yarışma programı “Yetenek Sizsiniz Türkiye” ekran macerasına geri dönüyor.

03 Medya tarafından ekranlara dönen yarışma programda bir ilk denenecek ve dünyada ilk defa bir dijital platform ile free TV’den ortak yayın yapılacak.

Jüri koltuğunun ilk sahibi başarılı oyuncu Eda Ece olurken diğer jürilerin kim olacağına dair merak giderek artmış durumda. Diğer jüri üyeleri hakkında bazı iddialar sosyal medyada sık sık gündeme geliyor olsa da jüri koltuğunda oturacak isimlere dair ortaya atılan son iddia dikkat çekti.

YENİ JÜRİLER BELLİ OLDU!

Seyircilerin heyecanla beklediği yarışma programının jüri koltuğunda oturacak isimlerinin yanı sıra sunuculuğunu kimin üstleneceği konusunda ortaya atılan iddia sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İddia edilene göre efsane yarışmanın jüri koltuğunda; Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık oturacak. Yarışmanın sunucusu ise Alp Kırşan olacak.