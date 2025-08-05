Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet hangi aracı sürer?

Araç kullanmak isteyen herkesin merak ettiği konulardan biri de ehliyet sınıflarıdır.
Farklı araç türlerine göre verilen bu belgeler, sürücünün hangi aracı kullanabileceğini belirler.
Her ehliyet sınıfı, belirli bir araç grubunu kapsarken, alınacak yaş ve deneyim şartları da sınıfa göre değişiklik göstermektedir.
Ehliyet almayı düşünen sürücü adaylarının hangi aracı kullanmak istediklerine göre sınıf tercihi yapmaları gerekmektedir.
Peki, hangi ehliyet hangi aracı kapsar? İşte detaylar...
A1 Sınıfı Ehliyet
Motor silindir hacmi 125 cc’yi geçmeyen motosikletleri kullanmak isteyenler için verilir.
A2 Sınıfı Ehliyet
35 kW güce kadar olan motosikletleri kapsar.
A Sınıfı Ehliyet
Tüm motosikletleri kullanma yetkisi verir. Genellikle 20 yaş üstü ve deneyim şartı aranır.
B Sınıfı Ehliyet
En yaygın ehliyet türüdür. Otomobil ve 3.500 kg’a kadar hafif ticari araçları kapsar.
BE Sınıfı Ehliyet
B sınıfı araçlara takılan römorkları kapsar.
C Sınıfı Ehliyet
Kamyon ve çekici gibi ağır ticari araçlar için gereklidir.
CE Sınıfı Ehliyet
C sınıfı araçlara takılan dorseleri de kullanma yetkisi sunar.
D Sınıfı Ehliyet
Otobüs kullanmak isteyenlerin alması gereken ehliyet türüdür.
D1 Sınıfı Ehliyet
Maksimum 16 yolcu kapasiteli küçük otobüsleri kapsar.
F Sınıfı Ehliyet
Traktör kullanımı için verilir.
G Sınıfı Ehliyet
İş makinelerini kullanmak için zorunludur.