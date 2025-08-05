Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet hangi aracı sürer?

Araç kullanmak isteyen herkesin merak ettiği konulardan biri de ehliyet sınıflarıdır.

Farklı araç türlerine göre verilen bu belgeler, sürücünün hangi aracı kullanabileceğini belirler.

Her ehliyet sınıfı, belirli bir araç grubunu kapsarken, alınacak yaş ve deneyim şartları da sınıfa göre değişiklik göstermektedir.

Ehliyet almayı düşünen sürücü adaylarının hangi aracı kullanmak istediklerine göre sınıf tercihi yapmaları gerekmektedir.

Peki, hangi ehliyet hangi aracı kapsar? İşte detaylar...

A1 Sınıfı Ehliyet

Motor silindir hacmi 125 cc’yi geçmeyen motosikletleri kullanmak isteyenler için verilir.

A2 Sınıfı Ehliyet

35 kW güce kadar olan motosikletleri kapsar.

A Sınıfı Ehliyet

Tüm motosikletleri kullanma yetkisi verir. Genellikle 20 yaş üstü ve deneyim şartı aranır.

B Sınıfı Ehliyet

En yaygın ehliyet türüdür. Otomobil ve 3.500 kg’a kadar hafif ticari araçları kapsar.

BE Sınıfı Ehliyet

B sınıfı araçlara takılan römorkları kapsar.

C Sınıfı Ehliyet

Kamyon ve çekici gibi ağır ticari araçlar için gereklidir.

CE Sınıfı Ehliyet

C sınıfı araçlara takılan dorseleri de kullanma yetkisi sunar.

D Sınıfı Ehliyet

Otobüs kullanmak isteyenlerin alması gereken ehliyet türüdür.

D1 Sınıfı Ehliyet

Maksimum 16 yolcu kapasiteli küçük otobüsleri kapsar.

F Sınıfı Ehliyet

Traktör kullanımı için verilir.

G Sınıfı Ehliyet

İş makinelerini kullanmak için zorunludur.