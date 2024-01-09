Ehliyeti olana 75 bin TL'lik fırsat! Kolay iş, yüksek maaş... Kaçırmayın Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için yeni bir kapı açılıyor. İŞKUR, Avusturya’da 75 bin TL maaşla 250 işçi alınacağını duyurdu. İşte iş fırsatının detayları…

ensonhaber.com

Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için Avusturya'dan müjdeli bir haber geldi.

Ülke, İŞKUR işbirliği ile yapacağı 250 kişilik işçi alımı ilanını Türk işçilere duyurdu. Bu yeni fırsat, çalışmak isteyenlere yüksek maaşlı iş imkanı sunuyor.

Ülkenin belirli sektörlerde ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak olan 250 işçi alımı ile ilgili detaylar da netlik kazandı.

İş başvurularının İŞKUR üzerinden alınacağı belirtilirken, detaylı bilgiler ve başvuru şartları da duyuruldu.

Avusturya işçi alımı başvuru şartları

Avusturya'nın işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak olan işçi alımları için belirlenen başvuru şartları, İŞKUR tarafından detaylı bir şekilde paylaşıldı. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkate alması gereken koşullar şu şekilde sıralandı:

· C, C1, E, CE, E tipi sürücü belgelerinden birine sahip olmak,

· Hızlı karar verme becerisinin olması,

· Yük kaldırma ve fiziki yeterlilik,

· Güvenilir ve dakiklik.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR E-Şube üzerinden iş arayan bölümüne giriş yaparak iş ilanları sekmesine erişebilecekler. Buradan yurtdışı seçeneğini seçen adaylar, Avusturya'nın iş fırsatlarını inceleyebilecekler ve başvuru sürecine kolaylıkla başlayabilecekler.