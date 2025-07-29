Einstein seviyesi IQ testi: Resimdeki gizli şişeyi bulun

Optik illüzyon, gözlerimizin ve beynimizin bize oynadığı büyüleyici bir oyundur.

Gerçeklikten farklı görünen bir şey gördüğümüzde ortaya çıkar; belki şekiller hareket ediyor, renkler değişiyor veya görüntüler içlerinde bir şeyler gizliyor olabilir.

Beynimiz, geçmiş deneyimlerimizi ve örüntülerimizi kullanarak gördüklerimizi anlamlandırmaya çalışır, ancak bazen "kandırılır".

Bu illüzyonlar bize, gördüklerimizin her zaman gerçek olmadığını hatırlatır.

Bugünün zorlu optik illüzyonunda, size ağaçta asılı duran bir papağan senaryosu veriliyor. Ancak bu makav optik illüzyon görselinde gizli bir şişe var.

Einstein seviyesinde bir IQ'ya sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz ? Öyleyse, gözlem yeteneğinizi ve 139+ IQ seviyenizi kanıtlamak için şişeyi bulmaya çalışın.

Bugünkü optik illüzyon meydan okumasında, bir papağanın ağaçta asılı durduğu bir orman sahnesi var. Ancak ne yazık ki, bu optik illüzyon görselinde bir yerlerde saklı bir su şişesi var.

Görev, şişeyi bulmak.

Yani, IQ'nuzun insanların %100'ünden yüksek olduğunu düşünüyorsanız, 5 saniyede gözlem yeteneğinizi çalıştırın.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3...2...1...

Tamam, önce görüntüye dikkatlice bakın; papağanın mavi tüyünün tepesine dikkatlice bakın. İşte, şişe burada saklı...