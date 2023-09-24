Ekim'de kira derdi bitecek! Faiz dipte, vade tavanda; Vatandaş başvuracak, Devlet karşılayacak.... Konut sahibi olmanın yolları açılıyor. İlk evini alacak olan vatandaşlar için düşük faiz ve uygun vade planı gündemde. Takvimler ise Ekim ayını işaret ediyor.

ensonhaber.com

Pandemi, küresel ekonomik krizler, enflasyon derken konut fiyatları dünyanın her yerine artış gösterdi.

Türkiye'de de başta İstanbul olmak üzere 81 ilde yaşanan artış, vatandaşları kiracı olmaya yöneltiyor.

Ev sahibi olmak isteyen ancak maddi yetersizlik yaşayan vatandaşlar, yüksek kiralar karşısında da zorlanıyor.

Ülkedeki konut krizini, hükümetin de gündeminde.

Vatandaşı enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmemeye kararlı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatı verdi.

Yüksek konut faizleri ve kısa vadeler yerine, vatandaşı zorlamayacak bir kampanya üzerinde çalışılıyor.

Düşük faizli ev

İlk evini alacak olanlar için yüzde 4-5 faizlerden 1.2'lere inilecek; 180 ay veda tanınacak.

Kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

Faiz yüzde 1.2'ye çekilirse, 2 milyon liranın aylık ödemesi 27 bin 174 liraya, toplam ödemesi 4 milyon 891 bin liraya, faiz yükü ise 2 milyon 891 bin liraya geriliyor.