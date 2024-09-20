Ekspertiz ücreti 2024: 2.elde ekspertizi kim öder? Masrafları alıcı mı/satıcı mı öder? 2. el otomobil alacak vatandaşların ilk durağı ekspertizdir. Bu hususta masrafların kime ait olduğu ise sıkça tartışılmaktadır. Peki, ekspertiz masrafı kime aittir? Oto ekspertiz masrafını kim öder? İşte detaylar...

Yağmur Dinç

Ekspertiz, bir nesne, mal veya hizmetin değeri, durumu veya kalitesi hakkında uzman kişiler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme olarak bilinir.

İkinci el otomobil alım-satım işlemlerinden önce mutlaka yaptırılması tavsiye edilir.

Oto ekspertiz hakkında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi, ekspertiz ücretinin kim tarafından ödeneceğidir.

Peki, ekspertizi kim öder? Oto ekspertiz masraflarını hangi taraf öder? İşte yanıtı...

EKSPERTİZİ KİM ÖDER

Oto ekspertizi genellikle araç alım-satım işlemleri sırasında yapılır ve ödemesi taraflar arasında anlaşmaya bağlıdır.

Alıcı, satın almayı düşündüğü aracın durumunu daha iyi anlamak için ekspertiz yaptırmayı tercih edebilir. Bu durumda ekspertiz masraflarını alıcı üstlenir.

Araç satıcısı, alıcıya güven vermek amacıyla ekspertiz yaptırmayı kabul edebilir. Bu durumda ekspertiz masrafları satıcıya ait olur.

Taraflar, ekspertiz ücretini paylaşmayı da kararlaştırabilir.

Ekspertiz işleminin kim tarafından ödeneceği, tarafların müzakere ettiği şartlara bağlıdır.

EKSPERTİZ ÜCRETİ 2024

2024 yılı ekspertiz ücretleri paket içeriğine göre 4 ila 8 bin TL arasında değişmektedir.