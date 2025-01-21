Elektrik kesintilerine çare BİM’de! Benzinli jenaratör geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Aktüel Ürünler Broşürü ile alışveriş tutkunlarına şimdiye kadar sunulan en cazip indirimleri sunmaya hazırlanıyor.

Elektronik eşyadan beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle raflarını donatacak olan BİM, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı vaat ediyor.

Bu hafta, özellikle dikkat çeken ürünler arasında uygun fiyatlı jeneratör ve taşınabilir güç istasyonu da yer alıyor.

Elektronik ve beyaz eşya ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yanı sıra enerji ihtiyacı olanlar da mağazalara akın edecek.

Müşteriler, BİM’in bu fırsatları kaçırmamak için mağazalarda uzun kuyruklar oluşturacak.

İşte BİM 29 Ocak indirim kataloğu…