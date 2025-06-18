Elektrikli araçların en pahalı ve en ucuz şarj edildiği ülkeler belli oldu! En ucuz ülke bakın hangisi oldu...

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Son yıllarda elektrikli otomobil kullanımında belirgin bir artış yaşanmaya devam ediyor. Elektrikli araç kullanımında yaşanan artış beraberinde şarj maliyetini de öne çıkarıyor.

Bu kapsamda Switcher isimli uluslararası platform tarafından yapılan çalışma dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Yapılan çalışmayla birlikte, ülkeler arası tam şarj maliyeti ve 100 kilometrede ortalama şarj gideri hesaplandı.

Bu uluslararası çalışmayla birlikte içten yanmalı motorlara alternatif olarak çevre dostu seçenek sunan elektrikli araçların en pahalı ve en ucuz şekilde şarj edildiği ülkeleri sıraladı. Bakın Türkiye bu listeye kaçıncı sıradan dahil oldu.

TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALDI

Araç modeli, şarj yöntemi, hava koşulları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanan listeye göre, Türkiye, elektrikli araçların en ucuza şarj edildiği ülke oldu.

Türkiye'de bir elektrikli aracın tam şarj maliyeti ortalama 141,75 TL, 100 kilometredeki şarj masrafı ise yalnızca 38,85 TL olarak belirlendi.

ŞARJ MAALİYETİNİN EN UCUZ OLDUĞU ÜLKELER

Türkiye – ₺141,75 / ₺38,85

Gürcistan – €4,59 / €1,26

Kosova – €4,87 / €1,34

Bosna-Hersek – €5,91 / €1,62

Karadağ – €6,55 / €1,80

Macaristan – €6,73 / €1,85

Sırbistan – €7,23 / €1,98

Arnavutluk – €7,50 / €2,06

Bulgaristan – €7,94 / €2,18

Malta – €8,49 / €2,33

ŞARJ MAALİYETİNİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER

Almanya – €25,73 / €7,06

Danimarka – €24,56 / €6,74

İrlanda – €24,14 / €6,62

Belçika – €21,62 / €5,93

Çekya – €21,55 / €5,91

Kıbrıs – €21,21 / €5,82

İtalya – €20,30 / €5,57

Lihtenştayn – €20,15 / €5,53

Fransa – €19,09 / €5,24

Finlandiya – €17,81 / €4,88