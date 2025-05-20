Elinde olan kazanıyor! Bu paranın değeri milyonları buluyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde darphaneler tarafından basılmış küçük basım hataları paralar şimdilerde rekor fiyatlara alıcı bulmaya devam ediyor.

Özellikle günümüzde giderek yoğunlaşan para koleksiyonerciliğinin hedefi haline gelen bu paralar dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Hatalı basım paralar arasında yer alan ve şimdilerde koleksiyonerlerin harıl harıl aradığı ikiz banknotlar milyonları bulan satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.

150 BİN DOLARA ALICI BULUYOR!

Baskı hataları, tasarım eksiklikleri veya sınırlı sayıda üretilen seriler nedeniyle büyük öneme sahip olan "İkiz" 1 dolar banknotlar da bu hatardan biri olarak koleksiyoncuların yakın markajında yer alıyor.

Aynı siparişin iki farklı kuruma verilmesinden kaynaklanan ve toplamda 12,8 milyon banknotun basılmasına neden olan bu hata şimdilerde banknotların değerini milyonlarca liraya kadar çıkartıyor.

Wealthy Nickel adlı uzman internet sitesine göre, bu banknotların durumu ne kadar iyiyse, değeri de o kadar artıyor. Aynı seri numarasına sahip bir çiftiniz varsa, değerleri 20.000 ila 150.000 Amerikan Doları arasında değişebiliyor. Yani, bir hata bazen büyük bir kazanç sağlayabiliyor!