Elinde olan köşeyi dönüyor! Binlerce liraya alıcı buluyor

Haber Merkezi

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte evlerin en ücra köşelerine kaldırılan DVD’ler değerleriyle şaşkına çeviriyor.

Dijitalleşen çağda neredeyse kimsenin yüzüne bakmadığı DVD’ler koleksiyonerler tarafından ilgi odağı olmuş durumda.

Bir dönem hemen her evde bulunan DVD’ler şimdi değerleriyle elinde olanın yüzünü güldürüyor.

Koleksiyoner dünyasında yeniden değer kazanmaya başlaya, özellikle sınırlı sayıda üretilen, özel baskı içeren ya da üretimi durdurulan DVD setleri, ikinci el piyasasında yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

BİNLERCE LİRAYA ALICI BULUYOR

İngiltere merkezli olan The Express gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu DVD’ler elinde olana kazanç kapıları açıyor. Öyle ki dünyanın en pahalı DVD setlerinden biri olan ve 34 yıl boyunca çekimleri süren “Carry On” serisinin tamamını içeren “Carry On Film Collection” seti koleksiyoncular tarafından ortalama 18.000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Koleksiyonerlerin ilgi odağı olan ve değeri yüksek olan diğer bazı DVD setleri ve ortalama satış fiyatları ise şöyle:

Monthy Python and the Holy Grail – Limited Edition Castle Box Set (1975): 15.495 TL

Blade Runner – Ultimate Collector’s Edition Briefcase (1982): 15.495 TL

The Godfather: Coppola Restoration Limited Blu-ray Box Set: 15.495 TL

The Avengers '62–64 – Emma Peel Mega Set: 14.203 TL

The Wicker Man – Wooden Box Limited Edition: 11.620 TL

The World at War – Ultimate Restored Blu-ray Edition: 11.620 TL

Quatermass Collection – Limited Edition Box Set: 11.620 TL

Twin Peaks: The Entire Mystery Blu-ray Box Set: 11.620 TL

Peeping Tom – Criterion Collection (Bölge 2): 10.329 TL

Withnail & I – Limited Edition Tin Box: 9.038 TL

The Beatles Anthology DVD Box Set: 9.038 TL