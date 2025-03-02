Emeklilere bayram gibi haber: En az 4 bin TL ödenecek...

Yağmur Uçar

Ramazan ve Kurban Bayramı'na özel olarak emekli vatandaşlara ödenen ikramiyeler, iple çekiliyor.

Şimdilerde Ramazan ikramiyesini bekleye başlayan vatandaşlar, geçen yıl 3 bin lira almıştı.

İkramiyenin zamlanması beklentisi yükselirken, yeni rakamlar da tahmin ediliyor.

Bayram öncesi ödenecek olan emekli ikramiyesinde zamlı tutar merak ediliyor.

RAMAZAN İKRAMİYESİ 2025

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilere yapılan yüzde 15,75’lik zam, ikramiyeye uygulanırsa ikramiye 3 bin liradan 3 bin 471,6 TL’ye çıkabilir.

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye, yıl sonu enflasyonu oranında artırılırsa ödeme 4 bin 331,4 TL’ye yükselebilir.

Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış uygulanırsa, bayram ikramiyesi 4 bin 500 TL’ye yükselebilir.