Emeklilere Müjde: Promosyonlar Rekora Gidiyor...

Yağmur Uçar

Emekli maaş zamları sonrası, banka promosyonları kıyasıya rekabet halinde.

En çok promosyon veren bankayı araştırmaya koyulan emekliler için, mart ayı müjdesi geldi.

Yılbaşında yapılan maaş zamlarının ardından, özel bankalar emeklilere verdikleri promosyon miktarını 25 bin TL’ye, kamu bankaları ise 27 bin TL’ye kadar yükseltmişti.

Ancak, Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni anlaşma ile bu tutarların daha da artması bekleniyor.

PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL seviyesine yükselirken, bankalar da promosyon miktarlarını artırmaya başladı.

SGK ile yeni bir protokol imzalamaya hazırlanan bankalar, SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yönelik promosyon ödemelerini güncelliyor.

40 BİN TL GÜNDEMDE

Sputnik’in haberine göre, şu an 19 kamu ve özel banka ile SGK arasında geçerli olan bir promosyon anlaşması bulunuyor.

Bu anlaşmanın yenilenmesi gündemde olup, yeni düzenlemelerle birlikte emekli promosyonlarının yüzde 50 oranında artması öngörülüyor.

Böylelikle, emeklilere sunulacak promosyonların 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, bankalar arasındaki rekabetin promosyon miktarlarını arttırmaya gidiyor.