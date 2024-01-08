Emeklilikte "EYT sonrası" şansı! Eğer sigorta girişiniz 2000-2008 ise... EYT'den faydalanamayan vatandaşlar için kademeli emeklilik planı gündeme getirildi. Sigorta giriş tarihi 2000 ila 2008 yılları arasında olanları ilgilendiren düzenlemeye ilişkin detaylar netleşiyor.

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EYT yasası sayesinde milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuştu.

EYT ile 1999 Eylül öncesi sigorta girişi ve 5 bin prim günü olanlara maaş bağlandı.

Bu şartları az bir farkla kaçıran vatandaşlar da oldu.

EYT’yi kaçıran vatandaşların mağdur olmaması adına yeni bir formül konuşuluyor.

Söz konusu formül doğrultusunda emekli olmak isteyen lakin yaş şartını karşılamayan bireyler için bir adım atılacak. Böylelikle "kademeli emeklilik" sistemi uygulanacak.

Milyonlar bekliyor

Kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için erken emeklilik fırsatı sunmaktadır.

Bu sistem sayesinde, sigortalı olanlar, çalışma sürelerine göre daha az prim ödeyerek ve daha erken yaşta emekli olabilecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması sonucu kademeli emeklilik sisteminin onaylanır ise, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanları kapsayacak.

Milyonlara erken emekliliğin kapısını aralayacak yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.