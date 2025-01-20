Emekliye, memura, işçiye müjde verildi: 3.000 TL hesaplara yatacak

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2025 yılının ilk ayında Denizbank, yeni müşterilerine ve dijital bankacılık kullanıcılarına özel bir kampanya ile dikkat çekiyor.

15 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında MobilDeniz uygulaması üzerinden hesap açan yeni müşteriler, 3.000 TL’ye varan bonus kazanma fırsatına sahip oluyor.

Hem dijital bankacılık deneyimini geliştirmek hem de yeni müşterilere avantajlar sunmayı hedefleyen kampanya, Ocak ayına hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler için büyük bir fırsat.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin MobilDeniz uygulaması üzerinden işlemlerini tamamlamaları yeterli. İşte kampanyanın detayları:

3.000 TL BONUS KAMPANYASININ DETAYLARI

5 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, yeni hesap açan müşteriler, belirli harcamalar karşılığında toplamda 3.000 TL’ye varan bonus kazanabiliyor.

Kampanya detaylarına göre, farklı günlerde ve tek seferde yapılan her 2.500 TL üzeri harcamaya 300 TL bonus tanımlanıyor.

Bu şekilde toplamda 3.000 TL bonus kazanma şansı sunuluyor. Kazanılan bonuslar, 20 Şubat 2025’te kartlara yüklenecek ve 20 Mart 2025’e kadar kullanılabilecek.

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