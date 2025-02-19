Emlak Konut'tan Peşinatsız Ev Kampanyası! Başvuru Ekranı Açıldı; 3 Farklı Ödeme Seçeneği...

Yağmur Uçar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği yeni konut kampanyası açıklandı.

Emlak Konut tarafından duyurulan projede, 3 ayrı ödeme modeli ile ev sahibi olunabilecek.

Ev almak isteyen vatandaşlar, yeni konut projesine ilişkin başvuru ve ödeme detaylarını araştırmaya koyuldu.

Peki; Emlat Konut yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur? Ödemeler nasıl olacak? İşte şartlar ve ayrıntılar...

EMLAK KONUT EV KAMPANYASI 2025

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni kampanyanın İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projeyi kapsadığını duyurdu.

Birinci modelde peşinatsız azalan taksitle aylık yüzde 0,99 faiz ve 60 aya kadar taksit imkanı olacak.

İkinci modelde ilk bir yıl taksit ödemesini Emlak Konut karşılayacak. İlk yıl taksit ödemesi yapılmayacak modelde aylık yüzde 1,29 faizle 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Üçüncü modeldeyse peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarı ödenerek evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası’yla finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

NASIL BAŞVURULUR

Ev almak isteyenler için son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olarak açıklandı.

Satışlar açık satış şeklinde gerçekleşecek.

Satış ofislerine giden vatandaşlarımız direkt ödemelerini yapıp, kaporalarını yatırıp dairelerini alabiliyorlar.

Detaylı bilgi için; http://emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55’i arayabilirsiniz.