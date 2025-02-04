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En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı Son yıllarda küreselde artan suç oranları tutuklanma oranlarının artmasını neden olurken hem sahip oldukları suç oranlarıyla hem de hukuk sistemleriyle en çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler belli oldu. Bakın en çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler hangileriymiş…