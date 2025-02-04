En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı
Haber Merkezi

Dünya genelinde giderek artış gösteren suç oranları nedeniyle hapise giren insan sayısının artmasına neden oluyor.

Özellikle cinayet, hırsızlık ve diğer suçlar sebebiyle hapse girenlerin sayısı fark edilir bir biçimde artış gösterirken son yapılan çalışmalara göre ülkelerin mahkum sayıları ortaya çıktı.

Her ülkenin hukuk sisteminde bulunan farklı yasalar suç işleyen insanları farklı şekilde cezalandırıyor olsa da mahkumiyet her ülkede uygulanıyor.

Yapılan bir çalışma sonucunda dünya genelinde en çok mahkum sayısına sahip ülkeler listelendi. ABD zirvede yer alırken bakın Türkiye mahkum sayısıyla kaçıncı sırada yer aldı.

EN ÇOK MAHKUM SAYISINA SAHİP ÜLKELER

Amerika Birleşik Devletleri 1.767.200

Çin 1.690.000

Brezilya 839.672

Hindistan 573.220

Rusya 433.006

Türkiye 341.497

Endonezya 266.512

Tayland 262.319

Meksika 231.906

İran 189.000

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Seda Yeşilyurt
Muhabir