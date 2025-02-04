En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamasıyla şaşırttı

Dünya genelinde giderek artış gösteren suç oranları nedeniyle hapise giren insan sayısının artmasına neden oluyor.
Özellikle cinayet, hırsızlık ve diğer suçlar sebebiyle hapse girenlerin sayısı fark edilir bir biçimde artış gösterirken son yapılan çalışmalara göre ülkelerin mahkum sayıları ortaya çıktı.
Her ülkenin hukuk sisteminde bulunan farklı yasalar suç işleyen insanları farklı şekilde cezalandırıyor olsa da mahkumiyet her ülkede uygulanıyor.
Yapılan bir çalışma sonucunda dünya genelinde en çok mahkum sayısına sahip ülkeler listelendi. ABD zirvede yer alırken bakın Türkiye mahkum sayısıyla kaçıncı sırada yer aldı.
EN ÇOK MAHKUM SAYISINA SAHİP ÜLKELER
Amerika Birleşik Devletleri 1.767.200
Çin 1.690.000
Brezilya 839.672
Hindistan 573.220
Rusya 433.006
Türkiye 341.497
Endonezya 266.512
Tayland 262.319
Meksika 231.906
İran 189.000