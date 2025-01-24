En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu! Favori marka zirveye yerleşti

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Günlük hayatın olmazsa olmazı halinde olan akıllı telefonlar gün içerisinde yaydıkları radyasyonlar nedeniyle büyük bir endişe kaynağı olarak görülür.

Uzmanlar tarafından yapılan son araştırmalar kapsamında günlük hayatta sıklıkla kullanılan akıllı telefonların ne kadar radyasyon yaydığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, en yüksek SAR değerine sahip olduğu belirlenen 10 akıllı telefon modeli, kullanıcıların sağlığını doğrudan tehdit ederken yaygın kullanımı da dikkat çekti.

Hemen herkes tarafından tercih edilen bu telefonlar, uzun vadede baş ağrısı, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

EN ÇOK RADYASYON YAYAN TELEFONLAR LİSTESİ

1- Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra / Radyasyon değeri 1.54

2- Huawei Honor 8 / Radyasyon değeri 1.5

3- Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria / Radyasyon değeri 1.49

4- Kyocera Hyrdro XTRM / Radyasyon değeri 1.44

5- Huawei P9 / Radyasyon değeri 1.43

6- Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 / Radyasyon değeri 1.4

7- Apple iPhone 7 / Radyasyon değeri 1.38

8- Apple iPhone 7 Plus / Radyasyon değeri 1.24

9- Huawei Honor 5C / Radyasyon değeri 1.14

10- Sony Xperia X Compact / Radyasyon değeri 1.08