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En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listenin başında bakın kim var

En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listenin başında bakın kim var A Milli Futbol Takımı'nın en değerli oyuncuları belli oldu. En yüksek piyasa değerine sahip Türk futbolcu bakın kim oldu.