En değerli Türk futbolcular belli oldu: Listenin başında bakın kim var

Türk futbolu, uluslararası alanda birçok değerli oyuncuyu yetiştirdi.
Genç yeteneklerin yanı sıra, deneyimli isimler de dünya çapında dikkat çeken performanslar sergiliyor.
Özellikle Avrupa kulüplerinde gösterdikleri başarılı performanslarla adlarından sıkça söz ettiren Türk futbolcular, piyasa değerleriyle de futbol dünyasında önemli bir yer ediniyor.
En değerli 10 Türk futbolcu sıraladı. İlk sırada bakın hangi yıldız oyuncu yer aldı.
EN DEĞERLİ 10 TÜRK FUTBOLCU
Transfermarkt'ta yer alan veriye göre; en yüksek piyasa değerine sahip Türk futbolcu 45 milyon euro piyasa değeriyle Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu oldu. Listenin devamı ise şu şekilde:
1- Arda Güler 45 milyon euro
2- Hakan Çalhanoğlu 45 milyon euro
3- Kenan Yıldız 40 milyon euro
4- Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro
5- Orkun Kökçü 28 milyon euro
6- Barış Alper Yılmaz 21 milyon euro
7- Kerem Aktürkoğlu 18 milyon euro
8- Merih Demiral 16 milyon euro
9- Enes Ünal 15 milyon euro
10- Semih Kılıçsoy 15 milyon euro