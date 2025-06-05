En fazla zeytin üreten ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamsıyla şaşırttı

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Zeytin hemen her haliyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Dünya genelinde oldukça önemli bir tarımsal ürün olarak dikkat çeken zeytin üretiminin en fazla yapıldığı ülkeler Atlas Big tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belli oldu.

Dünya genelinde yapılan araştırma sonucunca zeytin üretimde zirveye yerleşen ülkeler üretim oranlarıyla şaşkına çevirdi.

Son 20 yılda zeytin ağacı varlığını iki katına çıkaran Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünyanın zirvesine yerleşmiş durumda. İşte, en fazla zeytin üretimi yapan ülkeler…

ZEYTİN ÜRETİMİ EN ÇOK OLAN 10 ÜLKE

1-İspanya – 8.256.550 ton Dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan İspanya, özellikle Endülüs bölgesindeki geniş zeytinlikleriyle öne çıkıyor.

2- Yunanistan – 3.240.063 ton Zeytin, Yunan mutfağının temel taşlarından biri olup, ülke genelinde yaygın olarak yetiştiriliyor.

3- İtalya – 2.270.630 ton Kaliteli zeytinyağlarıyla tanınan İtalya, özellikle Toskana ve Apulia bölgelerinde yoğun üretim yapıyor.

4- Türkiye – 1.738.680 ton Son yıllarda zeytin ağacı sayısını artıran Türkiye, üretimde önemli bir artış kaydetti.

5- Fas – 1.590.504 ton Kuzey Afrika'nın önde gelen üreticilerinden biri olan Fas, zeytin üretiminde istikrarlı bir artış gösteriyor.

6- Portekiz – 1.375.750 ton Özellikle Alentejo bölgesinde yoğunlaşan üretimiyle Portekiz, Avrupa'nın önemli üreticileri arasında yer alıyor.

7- Mısır – 976.063 ton Sofralık zeytin üretiminde öne çıkan Mısır, son yıllarda üretimini artırmaya devam ediyor.

8- Tunus – 850.000 ton Zeytinyağı ihracatında önemli bir paya sahip olan Tunus, geleneksel üretim yöntemlerini sürdürüyor.

9- Suriye – 1.000.000 ton Zeytin, Suriye'nin tarım sektöründe önemli bir yer tutuyor ve üretim kapasitesini korumaya devam ediyor.

10- Cezayir – 850.000 ton Zeytin üretimi, Cezayir'in kuzey bölgelerinde yoğunlaşmış durumda ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.