En ucuz otomobiller ve taksit sayıları belli oldu! İşte, o modeller

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Ticaret Bakanlığınca alınan karar ile birlikte cep telefonu ve otomobil satışında taksit sayılarında güncellemeye gidildi.

Güncelleme sonrası sınırlama getirilen taksit sayılarıyla birlikte taksitle alınabilecek araç sayılarında da büyük oranda değişiklik yaşandı.

Yaşanan değişikliğe göre, 400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit, 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar için en fazla 36 ay taksit, 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar için en fazla 24 ay taksit, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar için en fazla 12 ay taksit olacağı ve 2 milyon TL üzerindeki araçlar ise taksit yapılamayacağı belirtildi.

Buna göre markaların en ucuz modelleri ve taksit seçenekleri ortaya çıktı. İşte, en ucuz modeller ve taksit sayıları...

1 MİLYONUN ALTINDA OLAN ARABA MODELLERİ VE FİYATLARI

Fiat Topolino: Fiyat: 429,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay

Citroen Ami (6 Kw Elektrik Motor One): Fiyat: 451,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay

DFSK Porter I (1.5 M/T Tek Kabin): Fiyat: 785,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 36 Ay

Opel Yeni Combo Carbo (1.5 102 HP Dizel MT): Fiyat: 888,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Fiat Egea Sedan (Easy): Fiyat: 889,900 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Toyota Proace City Cargo (1.5 D 100 HP Vision): Fiyat: 890,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Citroen Yeni Berlingo Van (1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel): Fiyat: 900,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Hyundai i10 (1.2 MPI 79PS Jump + Nav.): Fiyat: 920,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Renault Express Van (Joy 1.5 Blue dCi 95 bg): Fiyat: 945,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Peugeot Partner Van (UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT): Fiyat: 974,500 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay

Leapmotor: Fiyat: 999,000 TL

Maksimum Taksit Sayısı: 24 Ay