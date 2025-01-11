En uzun süre askerlik yapan ülkeler belli oldu! Askerlik süreleri şaşırttı

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Askerlik, pek çok ülkede vatani bir görev olarak kabul edilirken, bu hizmetin süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak bazı ülkelerde askerlik, yıllar süren bir deneyim haline gelebiliyor.

Son verilere göre, dünyanın en uzun askerlik süresine sahip ülkelerinde görev süresi tam 10 yıl gibi inanılmaz bir süreye ulaşabiliyor. Bu ülkelerde askerlik, sadece fiziksel bir zorunluluk değil, aynı zamanda yıllar süren sıkı bir disiplin ve bağlılık gerektiriyor.

Askerlik süresinin uzun olduğu bu ülkeler, stratejik güvenlik politikaları ve coğrafi konumları nedeniyle bu kadar katı bir uygulamayı sürdürüyor. Bu durum, bireylerin kişisel ve sosyal yaşamlarını büyük ölçüde etkiliyor.

İŞTE ASKERLİK SÜRESİNİN EN UZUN OLAN ÜLKELER

1-KUZEY KORE: Erkekler için 10 yıl, kadınlar için 7 yıl

2- VİETNAM: 25 ay

3- SİNGAPUR: 2 yıl

4- İRAN: 2 yıl

5- İSRAİL: Erkekler için 32 ay, kadınlar için 24 ay

6- GÜNEY KORE: 18-21 ay

7- SURİYE: 18 ay

8- MEKSİKA: 12 ay

9- UKRAYNA: 12 ay

10-BREZİLYA: 10-12 ay