Eski Fenerbahçeli durdurulamıyor! 5 maç 4 gol 1 asist! Fenerbahçe'yi pişman eden performans Fenerbahçe'nin Pendikspor'a kiraladığı Umut Nayir yeni takımında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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2023/2024 sezonunun başında Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve ara transfer sezonunda Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir performansıyla alkış topluyor.

Umut Nayir Pendikspor forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonel futbol kariyerine Ankaragücü ile başlayan Umut Nayir kariyerinde Ankaraspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor, Beşiktaş, Hajduk Split, Giresunspor, Ümraniyespor ve Fenerbahçe formaları giydi.

Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Umut Nayir 14 Ocak 2024'te Süper Lig ekibi Pendikspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 24.haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u Diaby ve Umut Nayir'in attığı goller ile 2-1 yenmeyi başardı.

Pendikspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği ve son haftaların en çok dikkat çeken ismi olan Umut Nayir performansıyla göz dolduruyor.

Pendikspor'a transfer olduktan sonra adeta kendini bulan Umut Nayir gösterdiği performans ile Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çekti.

Son 5 maçta 4 gol attı

Umut Nayir yeni takımı Pendikspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Umut Nayir, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta gol ve asist katkısı verememişti.