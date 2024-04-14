Eski Fenerbahçeli yeni takımında şov yapıyor! 14 gol 7 asist..

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen 33 yaşındaki Tolgay Arslan yeni takımında göz dolduruyor.
Tolgay Arslan bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.
2014 yılında Alman ekibi Hamburg'tan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan 5 sezon siyah beyazlı formayı giydikten sonra 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Profesyonel kariyerine 2009 yılında Alman ekibi Hamburg ile başlayan Tolgay Arslan kariyerinde Alemannia Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City takımlarında forma giydi.
2023/2024 sezonunun başında Avustralya takımlarından Melbourne City'e transfer olan Tolgay Arslan performansıyla göz dolduruyor.
Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde bu sezon oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 33 puanı bulunan Melbourne City ligde 7. sırada yer alıyor.
Melbourne City'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimleri arasında ise Tolgay Arslan yer alıyor.
Bu sezon 14 gol attı
Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla çıktığı resmi maçlarda 14 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Tolgay Arslan son olarak Melbourne City'nin Perth Glory'yi 8-0 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı.