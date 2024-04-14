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Eski Fenerbahçeli yeni takımında şov yapıyor! 14 gol 7 asist..

Eski Fenerbahçeli yeni takımında şov yapıyor! 14 gol 7 asist.. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan yeni takımında göz dolduruyor. Tolgay Arslan bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.