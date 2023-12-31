Et benleri patır patır düşecek! Bu yöntemle kökü kuruyor..

Boyun, koltuk altı, kasık gibi vücudun kıvrımlı yerlerinde oluşmaya meyilli olan et benleri, deri uzantılarıdır.
Bulaşıcı, ağrılı ve tehlikeli olmayan et benleri, zaman içerisinde çoğalabilir.
Özellikle kilolu ve şeker hastalığı olan kişilerde sık görülen et benleri, estetik açıdan hoşluk vermeyebilir.
Et beninden rahatsız olanlar operasyon dışında bir işlemle kurtulmanın yollarını aramaktadır.
Doğal kurtuluş
Halk arasında iple boğma yöntemi çok yaygındır. Saç teli de sıklıkla kullanılır.
Et benini bir ip veya saç teli yardımıyla kökünden bağlayın. Steril bir şekilde olmasına özen gösterin.
Bu yöntemle et benine kan ulaşmamasını sağlıyorsunuz ve kan ulaşamayan et beni kuruyup düşüyor.
Ancak herhangi bir anormallik, acı, kaşıntı ve benzeri bir durum var ise, derhal dermatoloğa görünmelisiniz.