EuroLeague 27. hafta! Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Partizan'a konuk olacak.
Anadolu Efes deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanarak bu sezonki 12. galibiyetini almak istiyor.
Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 105-91 mağlup etti.
Anadolu Efes bu sezon oynadığı 26 EuroLeague maçında 11 galibiyet 15 yenilgi aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı temsilcimiz 100-94 kazanmayı başardı.
Basketbolseverler EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak olan Partizan - Anadolu Efes maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Partizan - Anadolu Efes
Partizan - Anadolu Efes mücadelesi 29 Şubat Perşembe günü (bugün) 22:30'da Stark Arena'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.