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EuroLeague 27. hafta! Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague 27. hafta! Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'in 27. haftasında oynanacak olan Partizan - Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...